Орловец остался без мобильника после посиделок на кухне общежития Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла застолье на кухне в общежитии закончилось кражей. Один из жильцов поучаствовав в коллективных посиделках, отправился спать к себе в комнату, даже забыв закрыть дверь. Проснулся – телефона на месте нет.

Мужчина написал заявление в полицию и рассказал, как все было. Затем полицейские отправились разбираться в ситуации на место. Они пообщались с участниками застолья, опросили соседей. Выяснилось, что возле комнаты они заметили одного из гостей.

Им оказался 38-летний мужчина, который уже не первый раз наведывался в общежитие. Его привлекла открытая дверь. Хозяин так крепко спал, что не заметил, как чужак забрал его мобильник и ушел как ни в чем не бывало. Позже он сбыл телефон через своего знакомого.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан Похищенное имущество изъято. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.