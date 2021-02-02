В Орле гендиректора строительной фирмы подозревают в мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Орле директор строительной фирмы попал под уголовное дело. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных масштабах. Организация взялась за строительство спортобъекта и завладела средствами на сумму свыше 5 млн 600 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они установили, что с июля 2019 года по июль 2020 года руководитель фирмы использовал стройматериалы дешевле, чем указывал в документации.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.