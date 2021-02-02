Коронавирус в Орловской области: антитела выявили у 24% сделавших тест Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются исследования на антитела к коронавирусу. По данным на 1 февраля в регионе проведено 52644 теста.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, из 52644 тестов 12561 показали антитела к новой коронавирусной инфекции. Это 24% от общего количества протестированных.

Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 215,4 на 100 тысяч человек.

- Среднее количество лабораторных исследований всеми лабораториями, выполняющими ПЦР исследования, за две последние недели составило 1668 исследований в сутки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.