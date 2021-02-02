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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: антитела выявили у 24% сделавших тест

В регионе провели уже 52644 исследований на иммунитет к COVID-19
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области: антитела выявили у 24% сделавших тест

Коронавирус в Орловской области: антитела выявили у 24% сделавших тест

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются исследования на антитела к коронавирусу. По данным на 1 февраля в регионе проведено 52644 теста.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, из 52644 тестов 12561 показали антитела к новой коронавирусной инфекции. Это 24% от общего количества протестированных.

Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 215,4 на 100 тысяч человек.

- Среднее количество лабораторных исследований всеми лабораториями, выполняющими ПЦР исследования, за две последние недели составило 1668 исследований в сутки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Коронавирус в Орловской области