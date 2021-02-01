Коронавирус в Орловской области: заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 февраля, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью коронавирусом и как он проявляется у орловцев.

По последним данным областного Управления Роспотребнадзора, заболевание стало на 15,4% реже проявляться в форме внебольничной пневмонии (в сравнении с прошлой неделей). Среди заразившихся COVID-2019 пневмония подтверждена у 378 человек.

- Из общего количества заболевших внебольничными пневмониями 99,4% приходится на взрослых и 0,6% на детей в возрасте до 17 лет. В возрастной структуре заболевших внебольничными пневмониями наибольший удельный вес среди лиц в возрасте от 50 до 64 лет, - пояснил глава ведомства Александр Румянцев.