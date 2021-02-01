Помощь иностранцам с квартирным вопросом довела орловцев до проблем с законом

Возбуждены уголовные дела Фото: Архив "КП"

Нескольких жителей Орловской области до проблем с законом довела помощь иностранцам с квартирным вопросом. Возбуждены уголовные дела.

Несколько похожих нарушений закона были выявлены полицейскими в Ливенском районе. В одном случае под уголовное преследование попала жительница одного из местных сел. Она прописала в своем доме иностранку, однако фактически по данному адресу гостья из-за рубежа не жила. Похожие случаи участковый выявил и в двух других деревнях района. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

Как пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по закону фигурантам может грозить крупный штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до трех лет.