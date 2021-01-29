Коронавирус в Орловской области: постояльцам стационарных соцучреждений сделали прививки

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области проживающим в стационарных соцучреждениях сделали прививки от коронавируса. Вакцинированы 368 постояльцев домов инвалидов и ветеранов.

Столько человек удалось привить за прошлую неделю. Получают вакцину и работники подобных социальных организаций. Пока что привились "Спутником V" 28 человек из числа персонала. В настоящее время, по информации профильного департамента, болеющих коронавирусом в стационарных соцучреждениях нет.

- Особое внимание уделяется проживающим в стационарных учреждениях, находящихся на закрытых сменах. Проводятся интенсивные меры по обработке помещений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, контролируется температурный режим в помещениях, проводится термометрия проживающих, контролируются все случаи заболевания ОРЗ, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.