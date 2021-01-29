Коронавирус в Орловской области: в больницах свободно больше 600 коек

В больницах стало больше свободных коек для больных коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области свободными остаются больше 600 коек, предназначенных для больных коронавирусом пациентов. Это 33% от всего коечного фонда.

В больницах разных районов региона развернуто 1866 мест для пациентов с COVID-19, по последним данным, озвученным на оперштабе 28 января, занято 1248.

На сегодняшний день в регионе наблюдается пусть незначительное, но снижение количества выявленных случаев COVID-19. В связи с этим власти приняли решение о постепенном послаблении ограничений: подробно этот вопрос будет обсуждаться на будущей неделе на заседании оперштаба, сообщает пресс-служба регионального Правительства.