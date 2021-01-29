Очередного магазинного вора поймали в Орле

В Орле задержали очередного магазинного вора Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле задержали очередного магазинного вора. 34-летний горожанин отказался оплачивать свои покупки на кассе.

У работников гипермаркета, расположенного в Заводском районе Орла, шел обычный рабочий день. В какой-то момент они заметили подозрительного мужчину. Подозрения оказались не беспочвенными, через какое-то время тот, набрав товара, попытался обойти кассовую ленту. Продавцы вызвали подмогу.

- Росгвардейцы прибыли на охраняемый объект. Мужчина попытался покинуть гипермаркет и был задержан силовиками. Сотрудники вневедомственной охраны провели разъяснительную работу с уроженцем Орла, впоследствии гражданина передали в отдел полиции, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.