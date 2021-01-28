Орловские депутаты поддержали кандидатуру Людмилы Маркиной на место в ЦИК. Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Сегодня, 28 января, в Орле прошло заседание облсовета. Одной из повесток дня стало утверждение кандидата на место в Центральной избирательной комиссии РФ.

Орловские депутаты единогласно поддержали кандидатуру Людмилы Маркиной. Сейчас она возглавляет региональную избирательную комиссию.

- Рассмотрение данного вопроса связано с тем, что в марте 2021 года истекает срок полномочий членов ЦИК России в соответствии федеральным законодательством, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.