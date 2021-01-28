В Орле внедорожник сбил световую опору и скрылся. Фото: пресс-служба ТТП

В минувший вторник, 26 января, в Северном районе Орла произошла авария. В районе четырех часов дня «УАЗ Patriot» врезался в световую опору и та упала на контактную сеть электротранспорта. Водитель быстро ретировался с места ДТП, устроив аварийным службам немало хлопот.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Раздольной и Чешской. К месту приехала аварийная бригада службы энергохозяйства ТТП. Начали решать, что делать дальше. Демонтировать повисшую на проводах опору без разрешения собственника, было нельзя.

- Собственника не могли установить более трех часов. Обзвонили местные электроэнергетические компании. Приезжали их представители, но опору не признавали, разворачивались и уезжали. Все это время наш кран удерживал столб, а мы стояли на страже безопасности дорожного движения и прохожих, - рассказала Ольга Гаголкина, поделилась руководитель службы энергохозяйства ТТП.

В итоге выяснилось, что это опора УКХ. В 10 вечера началась работа по демонтажу. Завершилась она только в час ночи.