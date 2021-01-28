За 2020 год на дорогах в Орле погибли 10 человек, 354 покалечились

В Орле больше 350 человек покалечились при ДТП в 2020 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле за прошедший, 2020-й, год в ДТП погибли 10 человек, а 354 оказались ранены. О ситуации на дорогах рассказал Юрий Капустин, начальник городской госавтоинспекции.

Всего на территории областного центра зафиксировано 276 ДТП. Нередко автомобильные аварии случаются из-за недостатков улично-дорожной сети. В прошлом году в облцентре таких ДТП зафиксировано 102, в них погибли 2 человека, а 139 получили ранения. В числе причин, по которым произошли эти аварии - плохая видимость дорожных знаков, стертая разметка, сужение проезжей части, препятствия, затрудняющие проезд.

- Также фиксировалось отсутствие освещения и элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта, неудовлетворительное состояние обочины, несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым требованиям, дефекты покрытия, - рассказал Юрий Капустин.