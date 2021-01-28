В Орле спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину Фото: Архив "КП"

В среду, 27 января, орловские спасатели пришли на помощь мужчине, провалившемуся в колодец. Происшествие случилось в дачном кооперативе «Песчаный берег» в районе пяти часов дня.

Орловец не смог самостоятельно выбраться из колодца. На выручку к нему прибыли сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы.

- По прибытию спасатели вытащили мужчину из колодца, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.