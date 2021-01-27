В Орле началась подготовка к возможному весеннему половодью Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле началась подготовка к весеннему половодью. С жителями домов, которые находятся в зоне возможного подтопления, проводят инструктаж.

План мероприятий на случай особо бурного паводка уже составлен. К орловцам, живущим вблизи водоемов, наведываются сотрудники управления по безопасности городской администрации. Цель таких встреч - предупредить возможные печальные последствия половодья.

- Также работа идет и с управляющими организациями, в частности с теми, которые обслуживают многоквартирные дома вблизи водоемов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.