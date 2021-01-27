В Орловской области стартовал конкурс поэтической премии имени Фета Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области стартовал второй ежегодный конкурс на соискание поэтической премии имени Афанасия Фета. Принять в нем участие могут как начинающие авторы, как и профессиональные литераторы. Самого талантливого поэта поощрят материально.

В конкурсе нет возрастных и географических ограничений. Заявить о себе могут поэты из любого региона страны и Зарубежья. Главное, кандидата на премию должны поддержать какое-либо книжное издательство, профессиональная организация или творческое объединение. Кроме того, у автора должна быть хотя бы одна опубликованная книга.

Лауреат премии помимо почетного звания получит 50 тысяч рублей. Итоги подведут на празднике «За околицей» в Мценском районе.

До 1 апреля заявки на участие вместе с анкетой, ходатайством от направляющей организации, двумя экземпляра изданной книги и макет книги в формате pdf принимают по адресу 303030, Орловская область, город Мценск, улица Ленина, 1 (Отдел культуры администрации Мценского района) и по электронной почте otdel.kult@mail.ru.

- В 2020 году в конкурсе на соискание премии приняли участие 28 поэтов их России и Зарубежья. Победителем стал московский поэт Валерий Хатюшин, главный редактор журнала «Молодая гвардия», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Мценского района.

Положение конкурса можно посмотреть здесь.