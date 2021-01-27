Минные поля и лунные кратеры»: дороги в Орле проверили на качество. Фото: региональное отделение ОНФ

В Орле прошел рейд по улицам с активным движением машин. Результат неутешительный: ям и глубоких выбоин хватает. Активисты ОНФ, журналисты и сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу назвали самые «запущенные» дороги.

Среди улиц с некачественных асфальтным покрытием названы: улица Генерала Родина, 1-ая Посадская, переулок Маслозаводской и Болховское шоссе. На эти дороги поступает наибольшее число жалоб от автомобилистов.

- Асфальтовое покрытие на улице Генерала Родина прямо на глазах превратилось в лунную поверхность с обилием ям и глубоких выбоин, которые объезжать становится трудно. Водители сетуют, что при попадании в такую яму здесь же можно и оставить колесо, а может и несколько сразу, - сообщает пресс-служба орловского отделения ОНФ.

На 1-ой Посадской дыры появились на остановке общественного транспорта, в переулке Маслозаводском - вместо асфальта уже образовалась асфальтовая крошка.

- Ну а на Болховском шоссе уже превратилось в минное поле. Кроме того, что здесь много ям, так еще и освещение вообще никакое. Когда проезжаешь здесь, кажется, что превращаешься в сапера, - говорят общественники.