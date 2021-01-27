«Школа фермера» в Орле: опытных предпринимателей и новичков приглашают на бесплатное обучение

В Орловской области стартует образовательный проект «Школа фермера» Фото: Архив "КП"

В Орловской области стартует образовательный проект «Школа фермера». Бесплатные курсы по построению бизнеса в сельском хозяйстве предлагают пройти всем желающим. «Прокачать» свои навыки смогут как уже опытные предприниматели, как и те, кто никогда раньше не пребывал свои силы в аграрном секторе.

Инициатором открытия «Школы фермера» на базе Орловского ГАУ стал «Россельхозбанк». Причем проект имеет всероссийский характер. В 2020 году его уже успели апробировать в Московской и Новосибирской областях, Башкирии и на Ставрополье. Теперь очередь за еще 15 регионами, среди которых и Орловская область.

- Наша цель – создать необходимые условия для появления на Орловщине новых фермерских хозяйств, помочь людям открыть свое дело. Проект оказался успешным в пилотных регионах. Я уверен, сбалансированный учебный курс с большой практической частью станет прекрасной стартовой площадкой как для начинающих аграриев, так и уже для опытных, - рассказал Михаил Шихман, директор Орловского филиала АО «Россельхозбанк» на пресс-конференции, посвященной «Школе фермера».

Всего пройти обучение смогут 20 человек. Им предлагают получить практический опыт в трех направлениях: «Фермерское козоводство», «Фермерское овцеводство» и «Сыроделие в фермерском хозяйстве». По мнению специалистов, это наиболее перспективные сферы аграрного бизнеса.

Курс займет два месяца - 250 часов (из них практика - 136 часов). Делить своим опытом со слушателями будут сотрудники Орловского ГАУ, Центра компетенций Орловской области, налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, Регионального центра поддержки экспорта.

- Слушатели курса смогут получить знания по аграрной специализации, бизнес-планированию, экономике и управлению, налогообложению, мерам господдержки и основам продвижения продукции на рынке, - пояснил Владимир Масалов, и.о. ректора Орловского ГАУ.

По итогам обучения участники проекта получат квалификацию «Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства». Успеть подать заявку нужно до 8 февраля на educate3@orelsau.ru. Все подробности по обучению можно узнать здесь.