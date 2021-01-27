«Безопасные» счета, кредиты и объявления в сети: в Орле четыре человека попались на удочку мошенников

В Орле четыре человека попались на удочку мошенников Фото: Архив "КП"

В Орле и области продолжают орудовать телефонные мошенники. Они не только оставляют пустыми банковские счета орловцев, но и берут на них кредиты.

Последние несколько случаев мошенничеств по телефону произошли пару дней назад. Жертвами лже-сотрудников банков и мошенников, работающих через рекламные объявления, стали четыре человека.

В первых трех случаях пострадали счета 26-летней девушки, 36-летней женщины и 50-летнего мужчины. С них сняли 245, 167 и 430 тысяч рублей соответственно. Мошенники убедили орловцев, что кто-то хочет взять на их имя крупные кредиты. Далее – действовали по отработанной схеме и их жертвы сами сообщили им нужные данные своих банковских карт.

Четвертый случай произошел с 63-летней женщиной. Ее мошенник нашел с помощью объявления на рекламном сайте. Там она предлагала свои услуги как частной сиделки. Злоумышленник созвонился с орловчанкой, перевел ей деньги за работу, а потом неожиданно сообщил: перепутал сумму, верните излишки. Женщина не раздумывая сообщила ему свои реквизиты и лишилась 37,5 тысяч рублей.

- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним реквизиты своих платежных средств и персональные данные. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. В любом случае, не предпринимайте действия по инструкциям неизвестных людей, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.