Орловцев попросили добровольно убрать незаконные гаражи и турникеты

Незаконные гаражи на Кузнецова снесут. Фото: яндекс.карты

В Орле продолжается демонтаж самовольно установленных на муниципальной земле конструкций. В этот раз мэрия попросила убрать гаражи и турникеты в Северном районе города.

Речь идет сразу о 34 гаражах по улице Кузнецова и двух турникетах у многоэтажки №155а по Московскому шоссе. Владельцы могут снести их добровольно до 2 февраля, в противном случае конструкции ждет принудительный демонтаж в присутствии полицейских.

- Имущество будет описано и передано на хранение на МУП "Спецавтобаза" до востребования в течение 30 дней, - сообщает пресс-служба городской администрации.