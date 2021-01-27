В Орловской области торговку спиртным осудят за попытку дать взятку

Следствием собрана достаточная доказательственная база Фото: Архив "КП"

В Орловской области торговка спиртным предстанет перед судом. Женщина пыталась за деньги избежать административной ответственности, но попала под уголовную.

Речь идет о жительнице Кромского района. Полицейские уличили ее в незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. Нарушительница решила откупиться и, находясь в здании местного ОВД, предложила сотруднику полиции 15 тысяч рублей. Тот отказался от вознаграждения. Следком возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на дачу взятки". К настоящему моменту расследование завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.