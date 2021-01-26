В Орловской области выявили финансовые нарушения на 455 миллионов рублей

Больше всего сложностей с освоением бюджетных средств возникло во время госзакупок Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 января, в Орле прошло онлайн-заседание профильной комиссии по борьбе с коррупцией. Специалисты Контрольно-счетной палаты и глава региона подвели итоги проверок и рассказали, какие нарушения были выявлены в 2020 году.

Орловская область за этот период освоила 98% от утвержденных бюджетных средств на нацпроекты. Однако в ряде случаев возникли проблемы с госзакупками и соблюдением бюджетного законодательства. Были выявлены нарушения на общую сумму 455 млн рублей.

- За 2020 год возбуждено 127 дел об административных правонарушениях, в том числе за нарушение законодательства в сфере закупок – 118 дел, за нарушение бюджетного законодательства – 7 дел, по одному делу за неоплату штрафа в срок и за нарушение срока предоставления информации, - сообщил Константин Паршиков, начальник Главного контрольного управления губернатора Орловской области.

В итоге на ответственных за нарушения были наложены штрафы на общую сумму 1,4 млн рублей, из нее 1,1 млн рублей уже поступили в бюджет.