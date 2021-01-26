Коронавирус в Орловской области: снизилась заболеваемость среди рабочего населения

В Орловской области снизилось число болеющих коронавирусом среди рабочего населения Фото: Архив "КП"

В Орловской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом среди работающего населения. Чаще других болеют медики, педагоги и государственные служащие.

Об этом рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба по борьбе с COVID.

- Из 1213 орловцев, заболевших коронавирусом на прошедшей неделе – более 45% относится к числу работающего населения. По сравнению с предыдущей неделей количество этой категории жителей уменьшилось на 11%, - отметил Александр Павлович.

При этом работников здравоохранения среди заразившихся коронавирусом 19% (среди работающегося населения), работников сферы образования 14%, госслужащих 11%, офисных работников более 9%. В целом за неделю отметилось снижение заболеваемости среди медиков и сотрудников магазинов.