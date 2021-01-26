Орловцы проштрафились на 134 миллиона рублей

Орловцы заплатили 134 миллиона рублей административных штрафов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орловской области за 2020-й год выплатили 134 миллиона рублей штрафов. Большая часть из этой суммы - штрафы ГИБДД.

В прошлом году у судебных приставов на Орловщине в производстве было больше 182 тысяч дел об административных нарушениях, из них по линии ГИБДД больше 134 тысяч. При этом не все должники вовремя расплачивались за правонарушения, к тем, кто с оплатой штрафов тянул, приставы применяли разные "ускорительные" меры. В их числе наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством и в праве выезда за границу.

- Гражданам необходимо помнить, что неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет увеличение данного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Орловской области.