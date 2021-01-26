Коронавирус в Орловской области: студенты вузов выйдут с «дистанционки» 8 февраля

Студенты орловских вузов выйдут с «дистанционки» 8 февраля Фото: Архив "КП"

В Орловской области студенты вузов вскоре вернутся к привычному формату обучения. 8 февраля им снова предстоит выйти на занятия в свои образовательные учреждения. Только студенты Медицинского института останутся на «дистанционке» до конца февраля.

Напомним, уже несколько месяцев студентам орловских вузов приходится посещать лекции, семинары и консультации в дистанционном формате. Студенты колледжей, училищ и техникумов тоже занимались на «удаленке», но вышли раньше – с 18 января.

- До 6 февраля студенты вузов находятся на каникулах, после чего с 8 февраля приступают к учебе, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.