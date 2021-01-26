В Орловской области шесть тысяч жителей стали самозанятыми

Больше 6 тысяч орловцев оформились в налоговой как самозанятые Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области продолжают регистрироваться в налоговых органах как самозанятые. На сегодняшний день такой статус официально получило 6 100 орловцев.

Самозанятые, с 1 июля 2020 года, платят налог на профессиональный доход. К этой категории относятся граждане, которые реализуют товары или предоставляют услуги, но при этом оборот дохода не превышает 2,4 млн рублей в год. Также учитывается отсутствие наемных работников по трудовому договору. Отчетности у самозанятых нет, а ставка налога 4-6% (в зависимости от того, оформлено ли ИП или нет).

- Для регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход не требуется посещать налоговую инспекцию. Достаточно воспользоватьсямобильным приложением «Мой налог» или вэб-кабинетом «Мой налог» на сайте ФНС России, - поясняют в пресс-службе УФНС России по Орловской области.