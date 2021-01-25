В Орловской области экс-чиновника наказали за фиктивные техпаспорта на недвижимость

Экс-чиновника наказали за фиктивные техпаспорта на недвижимость Фото: Архив "КП"

В Ливнах на скамье подсудимых оказались бывший руководитель Межрегионального бюро технической инвентаризации и его знакомый юрисконсульт. Вместе они организовали «бизнес» по предоставлению фиктивных техпаспортов на недвижимость и давали подложные выписки для строительства гаражей.

По данным следствия, за каждый документ экс-чиновник и его сообщник получали взятки. В общей сумме за свои «услуги» они получили 130 тысяч рублей. Обоих суд признал виновными по статье 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, бывший руководитель проходил по делу «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». По нему он также признан виновным.

- С 2017 года по 2018 год руководитель Ливенского отделения «Межрегионального бюро технической инвентаризации» получил от троих местных жителей денежные средства на общую сумму 62 тысячи рублей за предоставление фиктивных технических паспортов на четыре гаража и предоставление подложных выписок о выделении земельных участков под гаражами, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Теперь экс-начальнику предстоит выплатить крупный штраф.

- Бывшему руководителю Ливенского отделения бюро технической инвентаризации суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет, его сообщнику - штраф в размере 3 500 000 рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.