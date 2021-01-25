В Орле из-за течи внутри теплового пункта без воды остались 7 домов и детсад Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 января, в Заводском районе Орла без холодной и горячей воды остались жители 7 домов и воспитанники одного детского сада.

Подача водоснабжения остановилась в девять часов утра в доме №3 по улицу Саханской и в домах №4, 6, 8, 10, 12 и 14. Также под отключения попал детский сад №87.

Причина отключения - течь сети внутри центрального теплового пункта.

- На месте работает аварийная бригада «Газпромтеплоэнерго» в количестве пяти человек. Планируемое время окончания работ 12 часов дня, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.