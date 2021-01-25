В орловском селе спустя полтора года восстановили пассажирские перевозки Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с общественным транспортом. Касаются они не только облцентра, но и сельской местности. Так, на полтора года без единственного рейсового автобуса остались жители села Красное и деревни Ольховец в Залегощенском районе.

В августе 2019 года у перевозчика закончился муниципальный контракт с районной администрацией. Продлевать его не стали, искать нового перевозчика тоже. Итог – люди остались без регулярных пассажирских перевозок и стали искать помощи в разных инстанциях. Обратились и в прокуратуру, которая вскоре организовала проверку.

- Прокуратура провела проверку по обращению жителей деревни Ольховец. Было установлено, что в нарушение требований законодательства органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению транспортного обслуживания граждан длительное время не принимались. В адрес главы администрации района было внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время новый муниципальный контракт с перевозчиком заключен, рейсовый автобус снова выходит на маршрут.