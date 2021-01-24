Пожилую орловчанку мошенники развели на деньги в соцсети

Пожилую орловчанку обманули интернет-мошенники Фото: Архив "КП"

В Орловской области пенсионерка нарвалась на мошенников в социальной сети. Пожилая женщина лишилась денег с карты, завязав переписку с аферисткой, представившейся родственницей.

66-летняя жительница Троснянского района коротала время в интернете. Ей написала незнакомка, убедив, что является ее родственницей. Собеседница сообщила о якобы полагающихся пожилой женщине выплатах и предложила свою помощь в их оформлении. Не видя подвоха, пенсионерка передала неизвестной реквизиты банковской карты. Мошенники украли у доверчивой орловчанки больше 8 тысяч рублей: все, что было на счету. Оставалось только идти в полицию.

- По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Троснянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 158 УК РФ, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз просят орловцев не доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись.