Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП под Орлом

Трое человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на орловской дороге Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом три человека, в том числе маленький ребенок, пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей. Легковая иномарка "Тойота Камри" вылетела на полосу встречного движения где столкнулась с внедорожником "Шкода".

Авария произошла в ночь на 24 января на трассе М-2 "Крым" во Мценском районе. Госавтоинспекторы еще устанавливают все обстоятельства, но некоторые детали уже известны. Установлено, что 28-летний водитель "Тойоты" обгонял идущий впереди транспорт, но не рассчитал свои силы. На встречной полосе его автомобиль столкнулся со "Шкодой Йетти", за рулем которой был 65-летний мужчина.

- В результате столкновения пострадавших пассажиров автомобиля «Шкода» гражданина 32 лет и «Тойота» - мужчину 27 лет госпитализировали. Еще один пассажир «Тойоты» - девочка 2016 года рождения после оказания медицинской помощи, отпущена на амбулаторное лечение, - рассказали "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оба водителя были трезвые. На месте ДТП работали сотрудники Мценской Госавтоинспекции спасатели.