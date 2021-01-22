Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 января

Карту распространения коронавируса по региону представил оперативный штаб

На 22 января 2021 года в Орловской области диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 173 жителей. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения болезни по региону: где есть новые заболевшие и сколько таковых в каждом из районов области.

Как и прежде, за сутки больше всего случаев инфицирования подтверждено в Орле - 67. В Орловском районе заболело еще 27 жителей, в Мценском 14, в Сосковском 13, в Троснянском 10, в Покровском 8, в Кромском 7, в Хотынецком 6, в Дмитровском 5, в Шаблыкинском 4, в Краснозоренском, Залегощенском, Урицком по 3, в Новодеревеньковском, Верховском, Знаменском по 2, в Глазуновском, Свердловском и Болховском районах по одному заболевшему.

За все время наблюдения в Орле заразилось 13 001 человек, в Орловском районе 3 255, в Ливенском 1496, в Мценском 1284. Районы, где заболевших менее тысячи но более двухсот: Дмитровский - 585, Урицкий - 543, Хотынецкий - 459, Покровский - 416, Свердловский - 386, Новодеревеньковский - 373, Залегощенский - 362, Малоархангельский - 326, Кромской - 305, Верховский - 265, Троснянский - 257, Колпнянский - 248,

Районы, в которых менее двухсот заболевших: Должанский - 193, Шаблыкинский - 191, Краснозоренский -185, Сосковский - 170, Глазуновский - 154, Знаменский -140, Новосильский -133, Корсаковский - 59.