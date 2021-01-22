В Орловской области выбрали лучшую школу-2020 Фото: Архив "КП"

В Орловской области назвали победителей и призеров конкурса «Школа года». Губернатор Андрей Клычков уже подписал указ о их награждении.

Конкурс проходил в двух номинациях – «Сельская» и «Городская» школы. Почетное звание в первой номинации получил Змиевский лицей. Лучшей городской школой стала гимназия № 19 имени Героя Советского Союза Меркулова.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, призерами конкурса также стали школа № 23 города Орла, школа № 1 города Мценска, Овсянниковская средняя школа Орловского района и Некрасовская школа-интернат.