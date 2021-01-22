Прокуратура внесла представление мэру Орла из-за проблем с общественным транспортом

В ведомстве обратили внимание на жалобы орловских пассажиров Фото: Архив "КП"

В Орле проблема с работой общественного транспорта дошла до разбирательств в прокуратуре. Из-за многочисленных жалоб горожан на нарушение графиков движения на отдельных маршрутах, мэр Орла получил представление.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, несмотря на то, что нарушения были очевидными, Управление городского хозяйства и транспорта администрации не принимала должных мер контроль за транспортным обслуживанием населения.

Теперь ведомство поставило под свой контроль решение проблемы с работой общественного транспорта.

Напомним, ранее сам мэр города Юрий Парахин выразил недовольство качеством работы перевозчиков и пригрозил им расторжением муниципальных контрактов.