Коронавирус в Орловской области: больше 1800 человек сделали прививку

Жители Орловской области продолжают делать прививки от коронавируса. Вакцинацию прошло около двух тысяч человек, она продолжается.

В регион поступило больше 12 тысяч доз препарата "Спутник V". Напомним, вакцина двухкомпонентная, то есть прививку придется делать дважды. Записаться можно по единому номеру горячей линии 122 или онлайн в электронной регистратуре Орловской области.

- Запись на вакцинацию осуществляется на двухнедельный период, на текущий момент имеется возможность самозаписи для 718 человек. За весь период вакцинации возможностью самозаписи через интернет-сервисы воспользовались 1 223 человека, с помощью call-центра – 308 человек, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.