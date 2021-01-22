В Орловской области в снегу застряла скорая, ехавшая на вызов

Сегодня ночью, 22 января, после интенсивного снега несколько автомобилей застряли в сельской местности. Среди них и машина скорой помощи, ехавшая на вызов.

Медики застряли в час ночи в деревне Лучик Болховского района. Вызволять их из снежного плена пришлось сотрудникам 14 пожарно-спасательной части. Они отбуксировали машину.

Кроме того, этой ночью в поле в Урицком районе застряла «Нива».

- В 3:25 добровольная пожарная команда «Подзавалово» выезжала в поселок Новомарково, где отбуксировала до дороги застрявший в поле автомобиль «Нива», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.