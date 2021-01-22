Орловская область закупит лесопожарную технику более чем на 35 миллионов рублей

Орловская область закупит новую лесопожарную технику Фото: Наталья Меркулова

Накануне, 21 января, в Управлении лесами Орловской области прошло совещание. На повестке дня – закупка новой техники для лесных хозяйств региона, прежде всего для предотвращения и тушения пожаров.

В 2021 году планируется закупить трактора «Беларус», грузовые автомобили «САДКО НЭКСТ», бортовые самосвалы ГАЗ 33086 «Земляк», «ГАЗ-33088» с комплектом лесопожарного оборудования и тракторные прицепы на общую сумму 35,2 млн рублей.

- Средства выделили из федерального бюджета для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Закупка будет проходить в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.