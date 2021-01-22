В Орловской области почетным донорам будут платить по 15109 рублей в год Фото: Архив "КП"

В Орловской области назвали размер ежегодной выплаты для почетных доноров. В 2021 году ее проиндексировали. Теперь вознаграждение для тех, кто регулярно сдает кровь составит 15 109 рублей 46 копеек.

По данным регионального Департамента соцзащиты в Орловской области живут 2237 человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России». Все они более 40 раз сдавали цельную кровь и более 60 раз плазму.

- Помимо денежного вознаграждения, почетные доноры имеют право на внеочередное лечение, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения и предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, при этом мужчинам кровь можно сдавать не более 5 раз в год, а женщинам - не более 4 раз в год.