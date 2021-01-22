Коронавирус в Орловской области: на «дистанционке» учатся более 800 школьников

На «дистанционке» учатся более 800 орловских школьников Фото: Архив "КП"

Накануне, 21 января, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания – ситуация с заболеваемостью воспитанников детских садов, школьников и студентов. В настоящее время болеют 7981 учащийся, среди них 50 – коронавирусом, у остальных ОРЗ.

По данным руководителя Департамента образования Орловской области Татьяны Крымовой, болеют коронавирусом 44 школьника, три воспитанника детских садов и три студента.

- Среди сотрудников учреждений образования проводится разъяснительная работа по вакцинации от коронавируса. Уже определены педагоги, которые готовы принять участие в вакцинации, - сообщила Татьяна Крымова.

Пока же учеба для большинства учащихся проходит в прежнем режиме. На дистанционном обучение по заявлениям родителей продолжают оставаться 809 школьников. Студенты вузов должны выйти «в офлайн» в феврале.