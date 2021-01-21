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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: в сутки проводится 2 тысячи исследований на COVID-19

Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 248,2 на 100 тысяч человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Новая коронавирусная инфекция продолжает свое "шествие" по Орловской области, поражая все большее число людей. Вместе с ростом статистики заражений растет и количество исследований на COVID-19: в среднем в сутки их проводится около двух тысяч.

Такие данные привел Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора.

- Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 248,2 на 100 тысяч человек. На новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено 423 494 лабораторных исследования, - рассказал Румянцев на сегодняшнем, 21 января, заседании оперштаба.

В Орловской области коронавирусом заболело 25 047 человек.