Коронавирус в Орловской области: в сутки проводится 2 тысячи исследований на COVID-19

Новая коронавирусная инфекция продолжает свое "шествие" по Орловской области, поражая все большее число людей. Вместе с ростом статистики заражений растет и количество исследований на COVID-19: в среднем в сутки их проводится около двух тысяч.

Такие данные привел Александр Румянцев, глава регионального Роспотребнадзора.

- Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 248,2 на 100 тысяч человек. На новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено 423 494 лабораторных исследования, - рассказал Румянцев на сегодняшнем, 21 января, заседании оперштаба.

В Орловской области коронавирусом заболело 25 047 человек.