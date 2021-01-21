Владимир Хрущев стал новым худруком орловского драмтеатра

Скриншот с видео "Орловского информбюро"

У Орловского театра им. Тургенева новый художественный руководитель. Им стал Владимир Хрущев, сообщает Орловское информбюро.

Хрущев работал в разных театрах России, за его плечами множество поставленных спектаклей. Несмотря на то, что ОГАТ все еще остается закрытым из-за судебного разбирательства, планы у нового художественного руководителя есть и на нынешний сезон, и на будущий.

В интервью журналистам "Орловского информбюро" режиссер рассказал, в том числе, что в репертуаре театра появится спектакль, основанный на журналистском расследовании.