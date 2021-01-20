В Орле для 109 домов будут искать управляющую компанию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 20 января, в Орле на заседании комитета горсовета по ЖКХ обсудили ситуацию с управляющими компаниями для многоквартирных домов. В прошлом году администрация провела без малого 50 конкурсов по их поиску, однако не на все жилые здания нашлись желающие.

В итоге из 143 домов управляющие компании обрели 15 домов. Еще в 17 домах жители самостоятельно выбрали способ управления, один дом расселили (Плещеевская, 10) и еще один дом-новостройка только готовится к сдаче.

Таким образом, 2021 году городской администрации придется провести повторные конкурсы по поиску управляющих компаний для 109 жилых домов.

- Если конкурс признается несостоявшимся и объявляется повторный открытый конкурс для управления домом, расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения увеличивается не менее чем на 10% и не более чем в 1,5 раза размера платы, установленного городской администрацией, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.