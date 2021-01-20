Орловским райцентрам выделят миллионы на благоустройство

Благоустройство общественных пространств продолжится в 2021 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2021 году в Орловской области продолжится благоустройство общественных пространств. Средства на создание комфортной городской среды, в том числе, получат районные центры.

Деньги некрупным орловским городам направят из областной казны. Ливны получат 70 миллионов рублей и по 50 миллионов получат Болхов и Малоархангельск. Не останется без средств и город Орел.

- Правительство региона также направило межбюджетный трансферт в размере 185,7 млн рублей бюджету города Орла на благоустройство общественных территорий в целях развития его культурной сферы и разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 2021 год, - сообщает пресс-служба обладминистрации.