Несовершеннолетний орловец с товарищем попробовал ограбить дом и попался

Орловец с товарищем попробовал ограбить дом и попался

В Болховском районе двое молодых людей решили забраться в чужой дом. В итоге ничего не раздобыли, зато стали фигурантами уголовного дела по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

Ночью 17-летний парень вместе со своим 30-летним товарищем отправились в деревню Рожково, сломали замок на входной двери одно из домов и забрались внутрь. Хозяина в это время дома не было, зато бдительная соседка быстро заприметила активность в доме.

Женщина вызвала полицию, подняла шум и спугнула воришек. Они просили во дворе собранные вещи и убежали. К вечеру их личности уже установили.

- В настоящее время 30-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Несовершеннолетний передан под присмотр родителей. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.