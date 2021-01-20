На Орловскую область надвигается резкая оттепель Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Крещенские морозы в Орловской области уже в ближайшие дни уступят место резкой оттепели. Столбики термометров достигнут плюсовых показателей.

По прогнозам Росгидрометцентра, потепление начнется уже завтра, 21 января. Днем температура воздуха будет -3 градуса мороза, ночью – 22 градуса. День ожидается облачный и снежный. Ветер южный 7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

В пятницу, 22 января, в светлое время суток будет уже +1 градус тепла, ночью -3 мороза. Пасмурно, но без осадков. Ветер сохранит южное направление, скорость 5 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

На выходных потепление продолжится. По предварительным прогнозам синоптиков, в воскресенье уже +5 градусов днем и +3 ночью. Ожидаются дожди.