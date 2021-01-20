В Орловской области с 1 июля вырастут цены на услуги ЖКХ

В Орле с июля "коммуналка" подрастет Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с 1 июля 2021 года подрастут цены на услуги ЖКХ. Как сильно изменится плата за газ, свет и воду рассказала начальник областного Управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова.

Тема обсуждалась на заседании регионального правительства в понедельник, 18 января. За свет с 1 июля городские жители будут платить на 5% больше - 4,20 руб./квт.ч, сельским жителям и владельцам электрических плит придется платить 2,94 руб./квт.ч.

Рост тарифов в сфере теплоснабжения составит от 0 до 6,6%, в сфере водоснабжения и водоотведения от 0 до 4,0 %. Оптовая цена на газ планируется к установлению с индексацией - 3%, а тариф на транспортировку газа - 3,7%.

За вывоз мусора орловцы, проживающие в квартирах, будут платить около 76 рублей, проживающие в домах в городе около 95 рублей, а в сельских домах - 85,4 рубля.

- По всему набору коммунальных услуг рост платы граждан в среднем по Орловской области не превысит с 1 июля 2021 года 3,52 %, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.