Орловец не явился в военкомат и нарвался на уголовное дело

В Орле 21-летний уклонист попал под уголовное дело Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле следком завел уголовное дело на 21-летнего уклониста от армии. Парень несколько раз не явился в военкомат по повесткам.

Законных оснований для того, чтобы проходить срочную службу в рядах российской армии орловец не имел. Однако присланные повестки он проигнорировал и с ноября 2020 года в комиссариате не показывался.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пока продолжается расследование. По закону парню может грозить серьезный штраф, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до двух лет.