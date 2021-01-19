Больше чем у 10 тысяч жителей Орловской области обнаружены антитела к коронавирусу. Это 21,7% от общего числа проведенных исследований.В целом в регионе проведено серологических исследований на антитела к новому ковиду около 48 тысяч. У 10 368 испытуемых, по данным на 18 января, они выработались. Исследования как на антитела, так и на коронавирус, продолжаются.- Охват тестированием населения методом ПЦР на 17 января составляет 286,3 на 100 тысяч человек. На новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР проведено 396 728 лабораторных исследований, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.