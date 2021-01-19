На орловской дороге в ДТП с двумя иномарками пострадали два человека. Столкнулись \\"Митсубиши\\" и \\"Фольксваген\\".Автомобильная авария произошла на подъезде к городу Мценску утром в понедельник, 18 января. В начале девятого часа 45-летний водитель за рулем \\"Митсубиши\\" ехал по Южному подъезду к районному центру. По этой же дороге двигался его ровесник на легковом \\"Фольксвагене\\". Машины не смогли разойтись на проезжей части.- В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, госпитализированы в травматологическое отделение Мценской центральной районной больницы, - сообщили \\"Комсомолке\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.