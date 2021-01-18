Праздник Крещения Господня орловцы, вместе со всем православным миром, встретят 19 января. По традиции в этот день принято окунаться в купель. Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили качество воды в купелях, не везде она оказалась соответствующей норме.Всего в регионе будет больше 30 мест, куда можно окунуться в праздник. Это и проруби на реках, и источники, и оборудованные купели. Пробы воды из них взяли специалисты. В трех оказалось слишком много микробов. Это вода из источников деревни Козиновка Орловского района, иконы Божьей матери поселка Подзавалово Урицкого района, а также иконы Казанской Божьей матери села Лукьянчиково Урицкого района. Здесь наблюдается превышение по общему микробному числу.А это значит, что окунуться в такую воду можно, но вот пить ее без термической обработки не стоит, пояснили \\"КП\\" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.