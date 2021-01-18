Региональный оперштаб представил обновленную карту распространения коронавируса по населенным пунктам Орловской области. Рассказываем, где заболели еще 175 человек и как в целом COVID-19 распространился по районам.За сутки в городе Орле коронавирус диагностирован у 87 человек, в Орловском районе заболели 27 жителей, в Мценском и Покровском по 13, в Залегощенском 8, в Новодеревеньковском 6, в Ливенском 5, в Краснозоренском 3, по одному человеку заболело в Корсаковском, Новосильском, Должанском, Малоархангельском, Сосковском, Знаменском, Болховском районах.За все время наблюдения больше всего заразившихся выявлено в Орле - 12 649 человек. Орловский район на втором месте, тут заболело 3150 человек, в Ливенском -1495, в Мценском -1231. В других районах число заболевших не достигает тысячи человек. Так, в Дмитровском районе выявлено 579 случаев заражения коронавирусом, в Урицком 532, в Хотынецком 435, в Болховском 413, в Покровском 386, в Свердловском 378, в Новодеревеньковском 366, в Залегощенском 356, в Малоархангельском 326, в Кромском 296, в Верховском 258, в Колпнянском 247, в Троснянском 241, в Должанском 193, в Шаблыкинском 178, в Краснозоренском 174, в Сосковском 163, в Глазуновском 149, в Знаменском 137, в Новосильском 132, в Корсаковском 56.