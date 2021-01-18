Пожар с трагическими последствиями произошел поздним вечером в воскресенье, 17 января, в орловском поселке Стальной Конь. Из-за вышедшего из-под контроля пламени спасателям пришлось эвакуировать целый подъезд, один человек погиб.В пожарную службу очевидцы позвонили, когда на часах было около полуночи. Как оказалось, очагом пожара стала \\"однушка\\" в многоквартирном доме поселка. Спасатели прибыли на место. Подъезд наполнился дымом, было принято решение выводить людей из квартир, что и сделали спасатели. При разведке в горящей квартире было обнаружено бездыханное тело 56-летнего мужчины.- В результате пожара однокомнатная квартира выгорела по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - сообщили \\"КП\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.